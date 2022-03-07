محمد فرحات رئيسا للقطاع التجارى بشركة مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - محمدأصدر الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية قرارا بتكليف محمد فرحات، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية خلفا وائل الدمرداش، الذى تم تكليفه للعمل مديرا لإقليم مصر للطيران بلندن. فرحات رئيسا للقطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية





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