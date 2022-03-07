حياة كريمة.. شبين القناطر تنتعش (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم إنشاء 27 وحدة صحية و5 نقاط إسعاف، ومستشفى مركزى جديد على مساحة 4000 متر، ضمن أعمال المبادرة فى المدينة.
كما سيتم توفير 18 قطعة أرض لإقامة مشروعات الوحدات الصحية، إضافة إلى إنشاء الوحدات الصحية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، حسبما أفات وزارة التنمية المحلية.
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