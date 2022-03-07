شكرى يستقبل نائب رئيس الوزراء الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير ⁧الخارجية سامح شكرى‬⁩، كلاً من نائب رئيس الوزراء الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلانى، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.





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