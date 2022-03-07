يُعرض على watch it.. هاني سلامة يروج لمسلسل «ملف سري» برمضان 2022

/683787/يعرض-على-watch-it-هاني-سلامة-يروج-لمسلسل-ملف-سري-برمضان-2022

يواصل نجوم الفن الترويج لأعمالهم الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان 2022، والمتنوعة بين السياسي والاجتماعي والكوميدي، والتي من المقرر أن تحقق نجاحات بالغة ومنافسة سرشة بين بعضهم البعض.

دوت الخليج يرصد ترويج هاني سلامة لمسلسل ملف سري، والقنوات الناقلة للعمل

وكان من بين المروجي لأعمالهم الدرامية التي تعرض في شهر رمضان 2022، الفنان هاني سلامة، إذ نشر البوستر الخاص بمسلسل الجديد على منصة watch it عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «ملفسري رمضان ٢٠٢٢ إن شاء الله.. يا رب يا كريم».

تفاصيل مسلسل ملف سري

مسلسل «ملف سري»، يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

القنوات الناقلة لمسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل ملف سري، تزامنا مع اولى أيام شهر رمضان 2022، وذلك عبر قناة dmc، كما يمكنك متابعته بدون فواصل غير منصة watch it، ويترقب عدد كبير من الجمهور الاعلان عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري التفاصيل الكاملة الخاصة بالعمل.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض” المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداثه داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص.

مسلسل بين السما والأرض

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات ON ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا في تحدِ الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة في سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.