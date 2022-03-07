/683778/محمد-صلاح-الأبرز-وسط-أفضل-لاعبي-شهر-فبراير-بالدوري-الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن أفضل لاعبي شهر فبراير الماضي، لإختيار أفضل لاعب من قبل تصويت الجمهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد الدولي المصري محمد صلاح في وسط الخماسي بكل قوة، بعد تقديم شهر مميز كما يشهد عليه التاريخ منذ انضمامه لصفوف ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ويتنافس مع صلاح كل من: هاري كين "توتنهام هوتسبر"، تشي آدمز "ساوثامبتون"، هيونج مين سون "توتنهام هوتسبر"، كريج داوسون "وست هام يونايتد"، جارود بوين "وست هام يونايتد".

يذكر أن محمد صلاح سجل 3 أهداف وصنع هدفاً آخر خلال 4 مواجهات خاضها في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي.

محمد صلاح يقترب من معادلة أساطير الدوري الإنجليزي

يقترب محمد صلاح من معادلة الثلاثي كريستيانو رونالدو وواين روني وروبن فان بيرسي أساطير مانشستر يونايتد الذين حصدوا الجائزة 5 مرات، فيما حصدها هاري كين نجم توتنهام وستيفين جيرارد أسطورة ليفربول 6 مرات.

ونجح محمد صلاح من حصد جائزة شهر أكتوبر الماضي بعد تقديم قوى لفريقه وعلى المستوى الفردي له، في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك بتمريرة حاسمة في كل منها وسجل خمسة أهداف رائعة.

مهاجم ارسنال السابق يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

وكشف كامبل عن وجهة نظره في تصريحات لشبكة "Football Insider"، وقال: "اعتقد أننا نشهد تغييرا في المشهد داخل ليفربول".

وأضاف: "أرى أن محمد صلاح أو ماني، أحدهما سيغادر ليفربول في الصيف المقبل".

وواصل: "اعتقد أن يورجن كلوب يعرف جيدًا ما سيحدث في نهاية الموسم ولذلك فهو قام بالتعاقد مع لويس دياز".

وأردف: "يعتمد كلوب في الوقت الحالي على دياز بالفعل، فهو من المهم له أن يتأقلم لويس على أسلوبه قبل الموسم المقبل".

وأشار: "دييجو جوتا لديه مستقبل عظيم أيضًا، لقد أثبت بالفعل أنه صفقة رائعة".

واختتم: "لا أرى سوى بقاء لاعب واحد فقط من محمد صلاح وساديو ماني، سيذهب أحدهما بسبب سقف الرواتب في ليفربول، إذا سألتني عن رأيي، سأجاوب بكل صراحة أن ماني هو الشخص الذي سيرحل".