/683783/إلهام-شاهين-عن-منة-عرفة-ومحمود-المهدي-هما-مش-على-الخريطة-اصلا

تحدثت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج mbc trending، عن الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا من الفنانة منة عرفة وطليقها الفنان الشاب محمود المهدي، مؤكدة أنهم بالنسبالها غير موجود على الخريطة.

دوت الخليج يرصد رد إلهام شاهين على الانتقادات الموجهة لها من قبل محمود المهدي وطليقته منة عرفة

وتابعت إلهام شاهين حديثها: «اتحدي أى شخص أن يستخرج مقطع فيديو اذكر فيه اسمهما لأنهما بالنسبة ليسوا على الخريطة، لا أعرف مين هو محمود المهدي ، ولا أعرف بيعمل اي».

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

الجدير بالذكر انه، خرج محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، ليثير الجدل كعادته، معلنا انفاصله عن عرفة للمرة الثانية، أتى ذلك في ظل خلافات الفنان الشاب مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكتبت محمود المهدي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «تم الانفصال وربنا يقدرني على كل شيء ويوفقني ويوفقنا، ربنا بيرزق العبد عمرها ماكانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا».

منة عرفة تنفصل عن المهدي خوفا على مستقبلها

ورجح عدد كبير من الجمهور أن السبب الأساسي لانفصال منة عرفة عن محمود المهدي، هو خوفها على مستقبلها المهني والفني، خاصة أن المهدي دائما ما يستغل علاقة ارتباطهما لركوب التريند، ليس فقط بعرض المشاكل الأسرية التي تجمعهما بل أيضًا بمغازلته المستمرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى تشارك الفنانة إلهام شاهين في مسلسل «بطلوع الروح»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر، ويخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم.

ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، في حين تجسد إلهام شاهين دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.