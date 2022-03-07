/683782/محافظ-أسيوط--نسعى-إلى-الوصول-إلى-أفضل-نتائج-فى-وقف-التعديات-على-أملاك-الدولة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود المبذولة وأخر المستجدات في التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها للاجيال القادمة.

و تناول الاجتماع أخر مستجدات ورصد المتغيرات المكانية التي تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية موجهاً بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري علي كافة الملاحظات للوصول إلى نسبة متغيرات صفر % بكافة أرجاء المحافظة.

محافظ أسيوط يبحث ملف التعديات على أملاك الدولة

وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة التعامل الفوري مع أي متغير جديد بشكل يومي والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة وإزالتها فوراً في الحال، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية مسئولة مع أجهزة الزراعة بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية كل في نطاقه والتصدي لأي تعد عليها ومنعه في المهد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها مع ضرورة حصر المتعدين وإرسال أسمائهم لمديرية التموين لاتخاذ الاجراءات الازمة تجاههم في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أهمية زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها ومطابقتها بأرض الواقع منوها إلى أنه سيجرى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية وفقًا لذلك الملف لما له من أهمية قصوى وأولوية هامة وسيتم إقصاء أي مقصر في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات.