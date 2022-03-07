/683779/وليد-السويدي-اهتمام-الرئيس-السيسي-بمشروعات-توسعة-الطرق-والحفاظ-على-الأرض-الزراعية-يخدم-التنمية

أكد الدكتور وليد السويدي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات التي اتخذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومشروعات توسعة وتطوير الطرق والكباري والانفاق، جميعها في الصالح العام وتخلق تنمية حقيقية وتوفير الحياة الكريمة والعدالة للمصريين خاصةً وأنه يتم تعويض المتضررين من مشروعات تطوير وتوسعة الطرق وانشاء الكباري.

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وأضاف السويدي، أن المشروعات الإنشائية للطرق والكباري في منطقة مصر الجديدة ساهمت في تسهيل الحركة المرورية والتنقل بسهولة والحد من الازدحام فضلاً عن المشروعات العمرانية الجديدة والبنية التحتية في منطقة شرق القاهرة.

وليد السويدي: المشروعات الإنشائية للطرق والكباري في منطقة مصر الجديدة ساهمت في تسهيل الحركة المرورية

وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ ينظر إلى تطوير وتنمية محافظة الجيزة وضواحيها، وذلك لأهميتها الحضارية والثقافية والتاريخية والتي غابت عنها التنمية لسنوات إلى أن أصبحت أكثر المحافظات ازدحاماً وكثافة سكانية واحتياجا للتنمية.

وزيرة التجارة: فرص استثمارية واعدة امام مجتمع الاعمال الاماراتي للاستثمار في السوق المصري

هذا واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى جانب استعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت جامع، اللقاء أكد أهمية توحيد الجهود المشتركة بين البلدين لتوفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي البلدين لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلي أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادي البلدين الشقيقين من خلال إتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين.

وأضافت: معدلات الصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و196 مليون دولار، حيث تتضمن أبرز بنود الصادرات مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث.