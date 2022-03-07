التعليم العالي: لا صحة للأخبار الكاذبة والإعلانات الوهمية بشأن وجود أماكن شاغرة...

نفى المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود إعلان عن توافر أماكن شاغرة لوظائف قيادية بالوزارة.
ويؤكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لهذا الإعلان الوهمي ، والأخبار الكاذبة المنشورة بشأنه على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي على الإطلاق.
وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة.
ويهيب المركز الإعلامي بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع المصادر الرسمية؛ للتأكد من صحة الأخبار قبل التورط في نشر شائعات وأخبار كاذبة لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
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