عاجل- شركة فرنسية.. إجراء جديد بشأن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائى الصديقة للبيئة، والتى تشكل نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل والمواصلات فى مصر.





جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل، رئيس مجلس إدارة شركة "فينسى" الفرنسية للمشروعات الكبرى باتريك قدرى، والتى تقود التحالف المصرى الفرنسى المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والمكون من "فينسى واوراسكوم والمقاولون العرب"؛ لبحث معدلات تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الجارى تنفيذها، وهى "3Aو 3Bو3C"، بحضور رئيس هيئة الأنفاق الدكتور عصام والى ورئيسى شركتى أوراسكوم والمقاولون العرب.

وأشار الوزير إلى ضرورة تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وفقا لقياسات الجودة العالية، وتكثيف المعدات بالمواقع والعمل على مدار الساعة، وعقد اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة بين مسؤولى "فينسى" والهيئة القومية للأنفاق لسرعة الإنجاز، مشددا على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.





واستعرض الوزير معدلات تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الجارى تنفيذها وهى "3Aو 3Bو3C"، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المراحل الثلاث بالترتيب تباعا ووفقا للجدول الزمنى المخطط، كما تابع الوزير معدلات تنفيذ كل جزء.

وقال إن الخط الثالث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذى يعد أول خط مترو فى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، إذ سيتبادل خدمة نقل الركاب معه فى محطة "ناصر"، ومع الخط الثانى للمترو فى محطتى "العتبة" و"جامعة القاهرة" ومع القطار الكهربائى الخفيف "LRT" فى المحطة التبادلية "عدلى منصور"، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة "الإستاد" بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر فى محطة "وادى النيل".

يذكر أن المرحلة الثالثة التى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل 15 محطة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء الأول من المرحلة الثالثة (3A): يمتد بطول 4كم من العتبة حتى الكيت كات مرورا بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك، وتشتمل 4 محطات نفقية وهى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات"، والجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B): يمتد بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج مرورا بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهى والقومية العربية، ثم يعبر الطريق الدائرى وصولا لمحطة روض الفرج وتشمل 6 محطات، هى محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائرى)، ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

أما الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C): يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطـات هى: 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول)، ومحطة علوية (جامعة القاهرة)، ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور).