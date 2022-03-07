سفارة إسبانيا بالقاهرة تناقش تمكين المرأة فى السنوات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أقامت السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الإثنين، فاعلية حول المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة المصرية فى الحياة العامة وتكافؤ الفرص فى السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة.





وقال رامون خيل كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إن نشاط الوكالة الإسبانية للتعاون سيعتمد على التنمية فى مجال المساواة بين الجنسين فى مصر.

وأضاف أن نشاط التعاون الإسبانى فى مصر يولى أولوية كبيرة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تعاون الوكالة الإسبانية مع الكيانات العامة مثل المجلس القومى للمرأة لتعزيز أجندة النوع الاجتماعى، كما دعمت منظمات المجتمع المدنى المصرية فى جهودها لتحسين فرص المرأة، ونفذت أكثر من 25 مشروعاً فى هذا القطاع.

وقال السفير إن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى تدعم برنامج RAISA من أجل تعزيز قيادة المرأة فى إفريقيا والبحرالمتوسط، وهذا يولد حوارًا وتبادلًا بالإضافة إلى تعزيز مجالات جديدة من التعاون بين إسبانيا وبلدانهم الأصلية.

من ناحية أخرى، يدعم التعاون الإسبانى الثقافة كأداة للتقدم الاجتماعى والدفاع عن حقوق المرأة، فى العديد من المشاريع، مثل قافلة بين صانعات الأفلام ورسم المساواة بين الجنسين، حيث تُستخدم الموارد الثقافية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعى، حيث قام برنامج ACERCA التابع لـ AECID بتمويل كلتا المبادرتين.

وتحدثت بعض النساء المصريات اللاتى يشغلن مناصب قيادية، ومنهن أمل توفيق، الخبيرة فى العنف بين الجنسين، ومديرة مكتب الشكاوى فى المجلس القومى للمرأة وإحدى القيادات النسائية المشاركة فى برنامج RAISA التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين الشاذلى، عالمة المصريات، ونائب مدير الأبحاث والبرامج فى مركز الأبحاث الأمريكى فى مصر، وأستاذ مساعد فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمخرجة أمل رمسيس، مؤسسة مهرجان القاهرة الدولى لسينما المرأة وقافلة بين صانعات الأفلام.

وتم عرض أفلام قصيرة من إخراج نساء مصريات وإنتاج مبادرة فى إطار قافلة بين صانعات الأفلام، كما تم افتتاح معرض من الملصقات التى تم إنتاجها خلال ورش عمل "رسم المساواة بين الجنسين".