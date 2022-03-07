تفاصيل مؤتمر جمعية المحاربين القدماء احتفالا بيوم الشهيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح اللواء أشرف أحمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أنه تم اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد تأكيدا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندى على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة إذ أن الفريق أول عبد المنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت إلا أنه كان دائما فى الصفوف الأمامية تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان الأمر الذى أدى لاستشهاده.

وقال إنه اختيار 9 من مارس من كل عام جاء ليكون يوما تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال واتخذت من استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة وهذا ما نراه جليا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود.

وأشار اللواء أشرف أحمد إلى أنه تم وضع خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم على النحو التالى:

1- وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول.

2- إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.

3- إقامة مهرجان رياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه إقامة مباريات وديه فى كل الألعاب الرياضية بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية.

4- إقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وأسر الشهداء والمصابين.

5- عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالى على مستوى أسر الشهداء ومصابى العمليات.

6- إصدار العدد 63 من مجلة الوفاء والتى تصدرها جمعية المحاربين القدماء.

7- تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الاحتفال.

8- زيارة مصابى العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية.

9- تنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابى العمليات (المناطق العسكرية – القواعد البحرية/ الجوية – الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – نوادى القوات المسلحة – المزارات السياحية).

وعن أبرز الخدمات التى قدمت لمصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء خلال العام الماضى، قال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إنها تتلخص فى الآتى:

1- تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات.

2- تكريم الأب المثالى والأم المثالية (برحلة عمرة) من خلال الندوة التثقيفية رقم (33) بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم بتشريف رئيس الجمهورية.

3- تكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات من أبناء أسر الشهداء والمصابين ضمن تكريمات القوات المسلحة.

4- تم تقديم العديد من المساعدات (المادية – المعنوية) للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات وأعضاء الجمعية طبقا للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميدانى/ إجتماعى هى (إعانة ثابتة – إعانة بدل مرافق – إعانة عاجلة – إعانة زواج – إعانة وفاة – منحة – سلفة – بدل نقدى للأجهزة التعويضية – الدراجات البخارية).

5- إفتتاح مكتب جديد لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمحافظة أسوان لخدمة أسر الشهداء ومصابى العمليات.

6- تم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لبعض الحالات من المستفيدين من أسر الشهداء غير مستحقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة.

7- إصدار خطابات تذكية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء.

وأوضح أنه خلافا على ذلك تقوم الجمعية بتنفيذ عدة أنشطة تعود بالنفع على المحاربين ومنها الآتى:

1- تنفيذ العديد من رحلات اليوم الواحد لأسر الشهداء ومصابى العمليات من جميع محافظات الجمهورية للمناطق العسكرية – القواعد البحرية/ الجوية – الكليات العسكرية – مصانع ق.م – نوادى ق.م – المزارات السياحية.

2- تنفيذ معرضين فنيين لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر.

3- توقيع بروتوكول تعاون بين الكنسية القبطية الأرثوذكسية ومصنع الأطراف الصناعية بفرع الوفاء والأمل التابع للقوات المسلحة لتوريد الأجهزة التعويضية.

4- تحصلت فرق النادى الرياضى للجمعية موسم (2020-2021) على المركز الأول لكرة السلة على مستوى الجمهورية و(186) ميدالية (52 ذهبية – 73 فضية – 61 برونزية).

5- إشترك لاعبى النادى الرياضى للجمعية لتمثيل مصر ببطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين والتى أقيمت بدولة جورجيا فى المدة من 24/11 إلى 6 ديسمبر 2021 وتحصل اللاعب/ شعبان يحيى الدسوقى على المركز الثالث محققا ميدالية برونزية كما تحصلت اللاعبة/ صفاء النجار على المركز الخامس على مستوى العالم.

6- شارك لاعبى النادى الرياضى للمحاربين فى بطولة إفريقيا لكرة السلة على الكراسى المتحركة المقامة بأثيوبيا فى المدة من 20-30 يناير 2022 بـ(4) لاعبين من ضمنهم اللاعب محمد رشاد بخيت كابتن منتخب مصر وأكبر لاعب سنا بالبطولة كما حصل اللاعب محمد فرج جمعة على كأس أفضل لاعب بالبطولة وأحرز المنتخب المركز الأول لكأس بطولة إفريقيا وتأهل لبطولة العالم بالإمارات العربية المتحدة بعد غياب (24) عام والمخطط إقامتها فى نوفمبر 2022.

وذكر اللواء أشرف أحمد أن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تتابع المزايا الممنوحة لأسر الشهداء من خلال تنفيذ:

1- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنة (2017) بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف وتم توظيف المرحلة (الأولى/ الثانية/ الثالثة / الرابعة) وجارى توظيف المرحلة الخامسة.



2- قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم (45) لسنة (2020) بشأن إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية وكذا استثناؤهم من شرطى الكثافة والسن عند التحويل.

وفى نهاية المؤتمر الصحفى اللواء أشرف أحمد محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى لجيل المستقبل قائلا: "حافظوا على التنمية والرخاء والأمن والإستقرار الذى تشهده مصرنا الحبيبة حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حافظوا على كل ما هو جميل وذلك بالعرق والعلم والعمل لكى تصونوا الأمانة وتتواصل الأجيال فى حب مصر والعمل على رفعتها، إلى شباب مصر جيل المستقبل كونوا أوفياء للدم الذى سال على تراب سيناء كونوا أوفياء لكل عمل أعاد لمصر كرامتها وعزتها".