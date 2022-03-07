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جدة - نرمين السيد - وبحسب الهئية فمن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا، على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح، وتتساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الأمر نفسه بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
ويكون الطقس دافئا، فى النهار على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى، بينما يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر .
أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهى كما يلى:
العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
الإسكندرية 22 14
شبين الكوم 25 14
الأقصر 32 18
المنيا 26 15
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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