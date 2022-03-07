عاجل- السيسى يوجه بتعزيز قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ووجه الرئيس السيسى بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة فى جهود التحول الرقمى، بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومى وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، والتى شملت التوسع فى بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة "مصر الرقمية" التى تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين فى مختلف المشروعات القومية، إلى جانب مبادرة "إفريقيا للإبداع الرقمى" والتى كان قد أطلقها الرئيس، حيث وجه بالتوسع فى التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة فى هذا الإطار، خصوصًا من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلاً عن إتاحة التدريب التقنى المتخصص للشباب الأفريقى فى مجالات التكنولوجيا المختلفة.