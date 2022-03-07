النائبة جيهان البيومى تتحدث لـ دوت الخليج عن تفاصيل وموعد تعيين الـ ٣٠ ألف معلم..فيديو

/683774/النائبة-جيهان-البيومى-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-تفاصيل-وموعد-تعيين-الـ-٣٠-ألف-معلمفيديو

صرحت جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه تم مناقشة خطة تعيين الـ30ألف معلم مع وزير التربية و التعليم طارق شوقى خلال وجوده باللجنة أمس، فضلا عن مناقشة خطة الوزارة فى كيفية تعيينهم وكيفية أداء الاختبارات.

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وأضافت البيومي، في تصريحات خصة لتحيا مصر: وبعد أن يتم اختبار المعلمين سيتم عمل دورات تدريبية لهم قبل الدراسة، حتي يكون المعلم مؤهل لتعليم وتوصيل المعلومة للطلاب، لافتة أن خطة تعيين المعلمين لا تقتصر علي الـ30 ألف معلم فقط، لكن على مدار 5 سنوات سيتم فى كل عام تعيين أكثر من 30 ألف معلم لسد العجز الموجود من المدرسين فى مختلف المدارس على أنحاء مصر .

تفاصيل وموعد تعيين الـ ٣٠ ألف معلم

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: بالفعل تم وضع إعلان للتقديم فى المسابقة خلال شهر مارس ونشر الإعلان فى الجرائد الرسمية، مؤكدة أنه تم مناقشة آلية تطوير المناهج المختلفة بدءا من مرحلة التعليم الأساسي حتى باقى المراحل التعليمية، مضيفة: استكمال الخطة فى 2026 سيتناسب مع الجمهورية الجديدة .

وأكدت بيومى، أنه لم يتم مناقشة شكل امتحان الثانوية العامة مع وزير التعليم، موجهة النصيحة للطلاب "ذاكروا كويس والامتحان هيكون فى مستوى الطالب المتوسط ".

هذا و شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب،برئاسة النائب سامى هاشم، أمس، مناقشة أساليب التقويم بالمرحلة الثانوية العامة مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.