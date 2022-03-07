/683773/رياح-واتربة-تعرف-على-درجات-الحرارة-المتوقعة-غدا-الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجويةن عن الاحوال الجوية وحالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، متوقعة ان يكون طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

دوت الخليج فيما نوهت الارصاد إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى، خفيفة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. رياح واتربة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجات أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة سانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 11 درجة

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