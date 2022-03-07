براءة شركة قنوات من اتهامات محمد فؤاد وشقيقه... تفاصيل

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دوت الخليج يرصد براءة شركة قنوات من اتهامات محمد فؤاد وشقيقه

وكان الاتهام الموجه من الفنان محمد فؤاد بان الشركة قد اعتدت على حقوق الملكية الفكرية لاغانى الفنان محمد فؤاد ولكن خرجت إدارة الشركة لتنفي هذا الأمر.

وصرح المحامي الخاص بشركة قنوات أن الشركة متعاقدة على الاغانى بموجب عقد سارى حتى تاريخ الانتهاء وان الاتهام الغرض منه هروب شركة هاى فديلتى من تسليم البوم غنائى خاص بالفنان محمد فؤاد للشركة رغم استلامها مبلغ وقدرة مليون وخمسمائة وخمسون الف جنية مصرى.

وكانت شركة قنوات قد حصلت على حكم بحبس شقيق الفنان محمد فؤاد 3 سنوات مع الشغل قبل ان تقوم شركة قنوات بالتنازل عن الحبس وتمسكت بباقى حقوقها الاخرى وبعد ان توسط الكثير من العاملين بالوسط الفنى.

آخر أعمال محمد فؤاد

من ناحية اخرى، انتهى الفنان محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد.

وطرح الفنان محمد فؤاد مؤخرا، كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وكان الأغنية من كلمات المؤلف أمير طعيمة، وتولى ألحانها الملحن مصطفى محفوظ وتوزيع توما.

معلومات حول المطرب محمد فؤاد

الجدير بالذكر أن محمد فؤاد هو مغني وممثل مصري ، ظهر على الساحة الفنية في ثمانينيات القرن العشرين، لقب بابن البلد، وصوت مصر، بدأ حبه للغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورا بين جميع أصدقائه بحبة للغناء لمطربين مصريين وأجانب أيضا مثل: عبد الحليم حافظ، وعبد الغني السيد، والمطرب العالمي ديميس روسوس، والذي بسببه أطلق أصدقاءه عليه لقب "محمد Faraway"، وهي أغنية شهيرة جدا للمطرب العالمي. كانت بداية محمد فؤاد في فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف.