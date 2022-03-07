/683771/جورج-خباز-في-أول-تعليق-له-على-انتقادات-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-مهمتنيش

خرج الفنان اللبناني جورج خباز، لأول مرة عن صمته ليرد على الانتقادات التي وجهت منذ فترة قليلة عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي وضع الفنان المصرية منى زكي في مرمى الإنتقادات، مؤكدا أن أي نقد اعتمد على التجريح لم يلقي له بالا.

دوت الخليجيرصد تعليق جورج خباز على انتقادات فيلم «أصحاب ولا أعز»

وقال جورج خباز خلال لقائة ببرنامج et بالعربي، أنه سعيد بالمشاركة في فيلم «أصحاب ولا أعز»، والنجاح الذي حققه مؤكدا أنه يأخذ جميع الانتقادات الموجهة لأي عمل فني يخوضه في عين الاعتبار، أما إذ اعتمدت الانتقادات على التجريح فلا يلقي لها بالا.

وتحدث جورج خلال اللقاء عن الانتقادات التي وجهت لزميلته الفنانة منى زكي، فقال: «منى زكي مش محتاجة، دعم لأنها نجمة كبيرة ومافي شيئ يأثر فيها».

تفاصيل فيلم أصحاب ولا أعز

الجدير بالذكر أن فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.

وينتمر العمل لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

منى زكي أفضل ممثلة في 2021

ويذكر أنه رغم الانتقادات العريمة التي وقعت بها الفنانة منى زكي بسبب فيلم أصحاب ولا أعز إلا أنه جرى برنامج عرب وود الذي يعرض على أحد قنوات شركة روتانا، أستفتاءًا بين متابعيه عن الأفضل في عدد من المجالات الفنية لعام 2021، وكان من بينهم فئة الدراما، وأفضل ممثلة في الدرامة المصرية لعام 2021، والتي فازت بها الفنانة منى زكي، حيث صوت الجمهور لها بأنها أفضل ممثلة عن فئة الدراما، من خلال دورها في مسلسل لعبة نيوتن، الذي شارك في السباق الرمضان العام الماضي.