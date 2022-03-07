/683770/برلماني-عن-قانون-الإصلاح-الزراعي-المقدم-من-الحكومة--تمخض-الجبل-فولد-فأرا

هاجم النائب رضا غازي ، عضو ملجس النواب عن دائرة نبروة بمحافظة الدقهلية، تعديلات مشروع قانون الاصلاح الزراعي المقدم من الحكومة للبرلمان ، قائلا : “تمخض الجبل فولد فأرا”.

دوت الخليج

قانون الإصلاخ الزراعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وقال النائب رضا غازي ، انه تقدم فى وقت سابق بطلب احاطة بسبب عدم تخصيص قطعة أرض تابعة للاصلاح الزراعي لانشاء مردسة عليها ، وفوجئ بان هيئة الاصلاح ترد على طلب الإحاطة بأنه تم بيع تلك الأرض منذ عام 1984 ، متسائلا هل كان هناك عثرة مالية دفعت هيئة الاصلاح لبيع تلك الأرض ؟.

واضاف :" أن الرئيس جمال عبدالناصر لوكان يعلم ان هيئة الاصلاح ستعبث بتلك الأراضي ما منحها لهم " وتابع " ان الهيئة قامت ببيع قطعة أرض قيمتها 100 مليون جنيه بثمن بخث ".

وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.