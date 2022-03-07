/683768/رحيل-ساديو-مانى-وتهديد-مستقبل-محمد-صلاح-مع-ليفربول

أكد كيفن كامبل مهاجم وهداف آرسنال الإنجليزي، أن ليفربول لن يستطيع الحفاظ على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني معًا في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتهي عقد محمد صلاح وساديو ماني معًا في يونيو 2023، ولكن حتى الآن، المفاوضات تجرى بين الفرعون المصري وليفربول ولم يفاتحوا السنغالي في الاستمرار.

حتى مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي بسبب طلبات قائد منتخب مصر المادية ورغبته في الحصول على راتب أسبوعي قيمته أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني.

تصريحات كيفن كامبل

وكشف كامبل عن وجهة نظره في تصريحات لشبكة "Football Insider"، وقال: "اعتقد أننا نشهد تغييرا في المشهد داخل ليفربول".

وأضاف: "أرى أن محمد صلاح أو ماني، أحدهما سيغادر ليفربول في الصيف المقبل".

وواصل: "اعتقد أن يورجن كلوب يعرف جيدًا ما سيحدث في نهاية الموسم ولذلك فهو قام بالتعاقد مع لويس دياز".

اعتماد يورجن كلوب في بديل مانى

وأردف: "يعتمد كلوب في الوقت الحالي على دياز بالفعل، فهو من المهم له أن يتأقلم لويس على أسلوبه قبل الموسم المقبل".

وأشار: "دييجو جوتا لديه مستقبل عظيم أيضًا، لقد أثبت بالفعل أنه صفقة رائعة".

واختتم: "لا أرى سوى بقاء لاعب واحد فقط من محمد صلاح وساديو ماني، سيذهب أحدهما بسبب سقف الرواتب في ليفربول، إذا سألتني عن رأيي، سأجاوب بكل صراحة أن ماني هو الشخص الذي سيرحل".

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.