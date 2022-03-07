/683765/التشكيل-الرسمي-للبنك-الأهلي-لمواجهة-مصر-المقاصة-فى-الدوري-المصري

يخوض فريق البنك الأهلي مباراته ضد نظيرة مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات اون تايم سبورت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

فى حراسة المرمي: محمود الزنفلي

في خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم.

في خط الوسط: محمود السيد – أحمد سعيد – محمد هلال – اسحاق يعقوبو

في خط الهجوم: موسي دياوارا – ناصر منسي.

انتهت مباراة الجونة أمام البنك الأهلي والتي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

وانتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي على نظيرة الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف ونجح البنك الأهلي في العودة بهدف التعادل بعدها بأربع دقائق ،عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26.

حيث واستطاع كريم بامبو لاعب البنك في أحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الجونة في الدقيقة 72 لتصبح النتيجةتقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.