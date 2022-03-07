/683764/أيمن-أبو-العلا-على-الحكومة-أن-تكون-قدوة-للجماهير-في-منع-البناء-على-الأراضي-الزراعية

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مبادرة حياة كريمة تغير حياة أكثر من 58 مليون مصري، لما تقدمه من خدمات للمواطنين في الريف.

دوت الخليج

قانون الإصلاح الزراعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وطالب النائب الحكومة بأن تكون قدوة للجماهير، وألا يكون تعديل القانون بابا خلفيا للبناء على الأراضي الزراعية.

وقال أبو العلا: مبدأ البناء على الأراضي الزراعية مرفوض سواء من مجلس النواب أو الرئيس أو الحكومة، متابعا: لأن ثروة مصر الحقيقية هي الأراضي الزراعية، وهذه الأراضي ليست ملكا لأحد، وإنما هي ملك الأجيال القادمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون تخصيص الأراضي الزراعية للبناء في أضيق الحدود، وأن تكون فقط للمشروعات الخدمية للمواطنين. وعاود أبو العلا التأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة القدوة للمواطنين في عدم البناء على الأراضي الزراعية.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.