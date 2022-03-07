منير قنصوة ينضم لأبطال مسلسل «بابلو» في رمضان 2022

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دوت الخليج يرصد انضمام منير قنصوة لأبطال مسلسل بابلو في رمضان 2022

وأعرب منير قنصوة عن مشاركته في العمل، مؤكدا أنه فخور بالوقوف أمام الفنان حسن الرداد بطل مسلسل «بابلو»، ومتمنيا أن ينال المسلسل إعجاب عدد كبير من الجمهور.

ويعد مسلسل «بابلو» من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر».

أبطال مسلسل بابلو

مسلسل بابلو من بطولة، حسن الرداد، ونجلاء بدر، و أروي جودة، وسلوي عثمان، سوسن بدر، هالة فاخر ومن اخراج محمد حماقي، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن القناة العارضة له، ولكنه من المقرر أن يعرض على منصة شاهد الالكترونية.

دور سوسن بدر في مسلسل بابلو

وتجسد سوسن بدر خلال العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

آخر أعمال أبطال مسلسل بابلو

هذا وانتهى حسن الرداد مع صناع فيلم “تحت تهديد السلاح، من تصويره، والذي يعود به بقوة بعد أزمته النفسية التي مر بها العام الماضي، ويخوض البطولة أمام الفنانة المتألقة مي عمر.

ويجسد حسن الرداد دور صاحب معرض سيارات خلال أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، ويُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه حسن الرداد وكل من حوله.

كما يعرض للفنانة الكبيرة سوسن بدر، مسلسل «أبو العروسة 3»، المذاع على شاشات التليفزيون عبر قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، إذ أنه بعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، كما يذاع عبر قناة dmc مصر في الساعة الحادية عشر مساء في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرا.