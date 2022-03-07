موعد وتفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا

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يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلًا موسيقيًا اليوم الموافق 7 من مارس، وتنعقد بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تأجيل حفله في بداية شهر فبراير الماضي رحيل شقيقه عن عالمنا، ومن المتوقع أن تحظى هذه الحفلة بنجاح كبير كعادة حفلات الموسيقارالتي تأتي تحت شعار «كامل العدد».

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل عمر خيرت اليوم بدار الأوبرا وذلك خلال السطور القادمة.

تفاصيل حفل عمر خيرت

يعزف الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتي تنال إعجاب جمهوره في الأوبرا والتي من أبرزها: مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة.

ومن الواضح أن شهر فبراير الذى مر به الموسيقار الكبير عمر خيرت هو الأصعب على الإطلاق بالنسبة له حيث تلقى خيرت فيه خبرين كلاهما على درجة كبيرة من الصعوبة حيث شهد فى بداية الشهر وفاة شقيقه وجاء فى نهاية الشهر وفاة زوجته السابقة جالا فهمى.

معلومات عن الموسيقار عمر خيرت

ولد 11 نوفمبر 1948 وهو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ويُعدّ من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر واسمه الحقيقي عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر عام 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، فا عمه هو أبو بكر خيرت “المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة”، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

أما جده هو محمود عبد الرحيم خيرت الذي كان من أحد أعيان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وكان محاميًا وكان مهتمًا جداً بالفنون وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر بالقاهرة أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. ووالده كان مهندساً معمارياً متخصصاً في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضاً عازفاً للبيانو وظل مواظباً على العزف عليه حتى وفاته.