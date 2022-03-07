/683759/رؤساء-الهيئات-البرلمانية-يطالبون-بتخصيص-أراضي-الآثار-والاوقاف-والري-للمنفعة-العامة-بدون-مقابل-مادى

طالب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، وزراتي الأوقاف والري ، بتخصيص اراضي المنفعة العامة ، بدون الحصول على مقابل مادي حال إنشاء أى مشروعات عليها .

دوت الخليج

قانون الإصلاح الزراعي

وقال العوضي ، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الإصلاح الزراعي ، إن مشروع القانون سيساعد فى تخصيص جزء من أراضي الاصلاح ،بايجار أسمي وهو ما سيفيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وسياهم فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بتوافر الاراضي .

وأعلن رئيس لجنة الدفاع ، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع القانون ، نظرا لأهميته الكبيرة والتى تحقق مصالح المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية .

من اجنبه أعلن النائب محمد ابو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، موافقته على مشروع القانون، مطالبا وزارات الأوقاف والآثار والاوقاف ، بأن يحذو نفس حذو الغصلاح الزراعي وذلك لتوفير الأراضي اللازمة للمياردة الرئاسية حياة كريمة .

فيما قال النائب أحمد خيرالله ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النواب ، أننا قبل عرض ذلك القانون كنا نعاني من توفير أراضي فى مراكز الشباب، وكانت مشكلة ضخمة ولكن بفض القانون الحالي ستكون حياة كريمة لمبة مضيئة فى كافة القري .

وشد على ضرورة تحويل قرار التخصيص بقرار من رئيس الوزراء إلى عائق من خلال اللائحة التنفيذية، خاصة أن جعل قرار التخصيص فى يد رئيس الوزراء أمر محمود .

من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته على مشورع القانون ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على مبادرة حياة كريمة التى احدثت نقلة نوعية فى الريف المصري مطالبا بان يتطبيق ذات القانون على اراضي الأوقاف .