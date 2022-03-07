/683758/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة--محافظ-قنا-يتفقد-مشروعات-شبكات-الصرف-الصحى-بقري-المحافظة

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القيادات التنفيذية سرعة الإنتهاء من تغيير خطوط المياه المتهالكة بمدينة قنا و رصفها مباشرة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين من الأضرار التي تسببها الخطوط القديمة وتخفيف العبء عنهم من المعوقات التي يواجهونها من عمليات الكسر المستمرة وانقطاع المياه.

وأوضح محافظ قنا أنه يُجرى حاليًا أعمال إحلال وتجديد للبنية التحية بمدينة قنا لتغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بأخرى جديدة تتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة ، حيث تم تغير خطوط المياة بنظام "PVC" البلاستيكية حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط أمنه تماما و لا تتعرض للكسر والضخ بها يكون أقوى ولا تتسبب في تلويث المياه بالصدى كما كانت من قبل .

وأضاف المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة ممول من صندوق التنمية الحضارية، لعمل إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة قنا، وذلك مع إتباع المواصفات الفنية القياسية فى تنفيذ المشروع، وسوف يتم تنفيذه طبقًا للبرامج الزمنية المحددة بالتعاون مع وحدة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة "الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والإدارة العامة للمرور".

ومن جانبه قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجه بسرعة الإنتهاء من تركيب خطوط المياه الحديثة بكافة مناطق مدينة قنا وإعادة رصف الطرق العامة والجانبية بجوده عالية ، مؤكدا علي انه تم عمل محاضر انضمامية مع كافة الجهات التنفيذية لسرعة إنجاز المشروع قبل حلول فصل الصيف وطبقًا للجدول الزمنى للمشروع.

3 مليار جنية لتطوير قرى قنا ضمن حياة كريمة

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا،أنه تم تنفيذ أكثر من 1700 مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في العامين ونصف الماضيين كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة اجمالية تزيد عن 3.6 مليار جنيه، موضحا أن المواطن القنائى سيجنى ثمار عمليات التنمية والإعمار العملاقة التى تجرى على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة التى تواصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها لتحقيق رضا المواطنين .