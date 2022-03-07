/683756/إصابة-6-أشخاص-في-مشاجرة-بين-عائلتين-بمحافظة-قنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الاثنين، في مشاجرة بين عائلتين بقرية المخزن، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

دوت الخليج

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة بنجع معوض في قرية المخزن بقوص

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم السيطرة على المشاجرة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

مستشفى قوص المركزي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر لقيت مسنة مصرعها، اليوم الإثنين، دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان دشنا شمالي محافظة قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع مسنة دهسا أسفل عجلات قطار بمزلقان دشنا أثناء عبورها وتم نقل جثتها للمستشفي.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجاري التعرف على هوية الجثة من قبل الأجهزة الأمنية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.