محافظ القاهرة: ننقل سكان عشوائيات مصر القديمة لكمبوند متكامل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتى شكلت واحدة من التحديات الكبرى التى نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة تدرس بالعالم فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بها وحدات لائقة كاملة التأثيث لبدء حياة كريمة لقاطنى العشوائيات وذلك كحق أصيل من حقوق الإنسان التى تؤمن الدولة المصرية بضرورة توفيره لمواطنيها. وأضاف محافظ القاهرة أن كومباوند أرض الخيالة يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التى أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من 42 عمارة سكنية أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة). وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مازالت تواصل أعمال نقل سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث سيتم إزالة 520 عقارا ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.

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