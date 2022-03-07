الخشت يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز العلاقات الأكاديمة والبحثية بين جامعة القاهرة...

د. الخشت: إنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب وفتح آفاق واسعة للتعاون الثنائي

د.الخشت: علاقات جامعة القاهرة الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الخارجية وتصب في خطتها الاستراتيجيةللتنمية الشاملة

سفير طاجكستان يؤكد عمق العلاقات الثنائية ويشيد بجامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد ضراب الدين قاسمي سفير طاجكستان في مصر والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات المتقدمة في طاجكستان في المجالات الأكاديمية والبحثية وإنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شكل اللقاء مناسبة لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المشتركة وفتح آفاق التعاون الدولي باعتبارها إحدى مسارات جامعة القاهرة في الانفتاح على الثقافات العالمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن علاقات الجامعة الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مضيفًا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.

من جانبه تطرق سفير طاجكستان إلى تأكيد عمق العلاقات بين مصر وطاجكستان، ومدى التقارب بين الدولتين في الثقافة والفنون. وعبر عن تقديره لجامعة القاهرة وإدارتها، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية مع جامعة القاهرة.