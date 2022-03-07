رئيس متحف اللوفر تزور المتحفين المصرى والقومى للحضارة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتضمنت زيارتها جولة داخل المتحفين، زارت خلالها بالمتحف المصرى بالتحرير أعمال تطوير قاعتى كنوز تانيس وعصر الدولة القديمة، بالإضافة إلى قاعة توت عنخ آمون
وفى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط تضمنت الزيارة، جولة داخل قاعات المتحف، استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن تاريخ إنشاء المتحف وأبرز ما يضمه من كنوز أثرية رائعة تعرض بالقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية.
يذكر أن قاعة كنوز تانيس بالمتحف المصرى بالتحرير كانت مقرا لمقتنيات الملك توت عنخ امون وبعد نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى القاعة المخصصة لها فى المتحف المصرى الكبير، قرر المتحف المصرى بالتحرير ان تحل كنوز تانيس مكان كنوز الملك توت عنخ آمون.
وتتضمن كنوز تانيس التى يبلغ عددها حوالى 2000 قطعة أثرية أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك شيشنق وبسوسنس الأول.
وشهدت القاعة عملية تطوير من حيث إعداد الحوائط والأرضيات، كما تم الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز تانيس إذ قام فريق متخصص من متحف اللوفر بترميم هذه القطع بالتعاون مع فريق ترميم المتحف المصرى.
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