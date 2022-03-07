جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.





وكشفت خريطة التنبؤات الجوية لهيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، أن يشهد الطقس غدا، أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من صحراء مصر الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، ووجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بعد عواصف أمس.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.