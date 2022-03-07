جامعة القاهرة تبحث مع طاجكستان تعزيز العلاقات الأكاديمة والبحثية المتبادلة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن علاقات الجامعة الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب فى خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مشددا على أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.





جاء ذلك خلال استقبال الخشت، بمكتبه، سفير طاجكستان فى مصر ضراب الدين قاسمى، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات المتقدمة فى طاجكستان فى المجالات الأكاديمية والبحثية وإنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وذكرت الجامعة فى بيان اليوم الإثنين، أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المشتركة وفتح آفاق التعاون الدولى باعتباره أحد مسارات جامعة القاهرة فى الانفتاح على الثقافات العالمية. وقال الخشت خلال اللقاء إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولى مع الجامعات المرموقة، موضحا أن الوضع الحالى للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة فى سياق جامعات الجيل الرابع. وأكد سفير طاجكستان عمق العلاقات بين مصر وبلاده، ومدى التقارب بين الدولتين فى الثقافة والفنون، معربا عن تقديره لجامعة القاهرة وإدارتها، وعن رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية مع الجامعة.

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