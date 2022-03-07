خبيران فى جراحة الأذن وزراعة الكبد بالمعادى العسكرى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور أرنولد ديفيز، أستاذ جراحات الأذن الدقيقة وقاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة بالمستشفى الجامعى بمرسيليا، فى الفترة من 13 وحتى 16 مارس الحالى.





وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فيما عدا العطلات الرسمية. كما يستضيف أيضاً الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزرع الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا فى الفترة من 18 وحتى 21 مارس الحالى. وتستقبل اللجان التحضيرية بالمجمع حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً ما عدا الخميس والجمعة.

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