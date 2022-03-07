/683757/محلية-النواب-ملف-الإيجار-القديم-شائك-وتنسيقية-الشباب-ترغب-في-الوصول-لحلول-توافقية-بين-الجميع

تحدث النائب عمرو درويش،أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ازمة الايجار القديم، وعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، موضحا أن الايجار القديم مسألة شائكة لأن الملف تم اهماله لسنوات عديدة مما احدث ازمة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج صباحك مصري المذاع على قناة ام بي سي مصر 2 منوها ان ان الرئيس السيسي أكد على أهمية هذا الملف والذي يحتاج الى اعادة نظر وهو ما قامت به تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، من اجل الاستماع لجميع الاطراف .

محلية النواب: ملف الإيجار القديم شائك وتنسيقية الشباب ترغب في الوصول لحلول توافقية بين الجميع

واستطرد امين سر محلية النواب إن مسألة الإيجار القديم شائكة، نتيجة لإهمال هذا الملف لسنوات عديدة حتى أصبح أزمة، أن تنسيقية الشباب قامت اتخذت مبادرة لإجراء حوار مجتمعي بين جميع الأطراف المعنية بالقانون وذلك املا في تحريك هذا الملف والخروج بنتائج ضامنة للتوازن بالشارع المصري وخاصة بين الملالك والمستأجر وهو ما سوف يتم مراعاته عند عمل مناقشات داخل اروقة المجالس النيابية.

الاستماع للرؤية الكاملة من كافة الاطراف

وتابع النائب عمرو درويش أنه سيتم الاستماع للرؤية الكاملة من كافة الاطراف من اجل بلورة صياغة كاملة توافقية بين الجميع.