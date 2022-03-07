/683754/توجيه-التحية-للرئيس-الراحل-عبدالناصر-خلال-نقاشات-الإصلاح-الزراعي

قال النائب محمد الحسيني، خلال مناقشة مشروع قانون الإصلاح الزراعي المقدم من الحكومة إن تعديل القانون يحل مشكلات على الأرض، مضيفًا "عندنا أراضي لا نقدر على تنفيذ مشروعات خدمية على الأرض القانون يفرق معانا كثيرًا يجب حصر أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة".

من جانبه وافق النائب ضياء الدين داود على مشروع القانون من حيث المبدأ ووجه التحية للحكوم على مشروع القانون، وقال "هذا القانون منذ 1982، دعونا نحيي ذكرى رائد هذا المشروع قائد ثورة 23 يوليو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي لم تخطئ خطاه الأولى".

حصر الأراضي

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر الأراضي الفضاء التي يمكن أن تساهم في تحقيق فلسفة القانون الخاص بالإصلاح الزراعي.

وكان قبلها قد استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

مبادرة حقيقية

وأكد أن مشروع القانون المعروض يعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.