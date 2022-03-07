/683753/بسبب-عدم-مشاركته-في-رمضان-2022-كريم-مغاوري-نفسي-اتكسرت-ودخلت-في-إكتئاب

أعرب الفنان كريم مغاوري نجل الفنان القدير سامي مغاوري، عن استيائه من عدم المشاركة في مسلسلات رمضان 2022، مشيرا إلى أن دخل في حالة إكتئاب شديدة يتناول على إثرها العديد من المهدئات.

دوت الخليج يرصد دخول الفنان كريم مغازي في حالة إكتئاب شديدة بسبب عدم مشاركته في السباق الرمضاني 2022

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مش قادر اكون متفائل او اكدب واتظاهر إني متفائل انا مريض اكتئاب وبتعالج منه وكان نفسي اكون قوي واقدر اقاومه بس مقدرتش، كان نفسي يكون ليا اي عمل في رمضان بس مفيش نصيب وراضي والحمد لله .. كان نفسي اعمل عمرة بس ربنا يكتبهالي على خير في وقت هو محددة».

كريم مغاوري: نفسي اتكسرت كسرة وحشة من أعز الناس ليا

وتابع كريم مغاوري حديثه، مؤكدا أنه تعرض لصدمة كبيرة من قبل اعز أصدقائه، فقال: «النهاردة نفسي اتكسرت كسرة وحشة قوي من انسان غالي على قلبي وصاحب فضل عليا بعد ربنا بس خلاني قدام الناس اظهر بشكل اني انسان بتاع مشاكل ومش بسامح ورغم ده عملت اللي هو عايزه بنية صفية لوجه الله تعالى».

سامي مغاوري: مبعرفش أنام من كسرة نفسي

واستكمل كريم مغاوري حديثه: «١٤ قرص منوم عشان انام ومفيش فايدة يارب لو كان ده تكفير ذنوب انا راضي والحمد لله والرزق بأيد ربنا وكسرة نفسي بطلب من ربنا يجبر بخاطري يارب».

كريم مغاوري يحذر من مسلسل اللعبة

الجدير بالذكر أنه سبق وآثار كريم مغاوري الجدل بسبب مسلسل «اللعبة»، بعد أن كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا مبحبش مسلسل اللعبة ولو حد قالي يا ابن الملط، هعتبرها سب وقذف وهحبسه"، في إشارة إلى اسم الشخصية التي يجسدها والده ضمن أحداث العمل، وهو "بسيوني الملط».

الجدير بالذكر بدأ عرض مسلسل اللعبة من يوم 20 من شهر فبراير المنقضي، وبعد مرور يوم واحد من طرحه على موقع شاهد vip، تمكن العمل من احتلال المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر متفوقا على عدد من الأعمال التي لاقت استحسان جماهير كبير وهم «عروس بيروت، الفرح فرحنا، أيام».