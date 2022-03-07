/683751/رئيس-دفاع-النواب-تعديلات-الإصلاح-الزراعي-تفيد-مبادرة-حياة-كريمة

وافق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تعديلات قانون الإصلاح الزراعي المقدم من الحكومة، وقال إن التعديلات المطروحة تجيز للهيئة تخحصيص جزء من الأراضي بدون مقابل لتنفيذ المشروعات القومية وإسقاط المديونيات لدى هيئة الإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية.

حياة كريمة

وأكد العوضي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أن هذه التعديلات تفيد مباردة حياة كريمة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات في حياة كريمة، وتابع" يجب على بعض الجهات الأخرى مثل الأوقاف والري اتخاذ خطوات لتخصيص أراضي لصالح النفع العام".

وكان قبلها قد استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

القيادة السياسية

وأكد أن مشروع القانون المعروض يعد مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.