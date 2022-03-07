/683747/بمناقشات-قانون-الإصلاح-الزراعي-النائب-هشام-حسين-يطالب-بخريطة-للأراضي-غيرالمتنازع-عليها-واستغلالها-بشكل-أمثل

وجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب،أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة على مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي، وما يتضمنه من تسهيلات لحل إشكاليات إقامة العديد من المشروعات.

دوت الخليج

قانون الإصلاح الزراعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي.

وأكد النائب، أن هذه التعديلات في القانون ستعمل بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تواجه إقامة المشروعات الخاصة بخدمة المواطنين.

وقال هشام حسين: إنهاء إشكاليات تخصيص الأراضي للمشروعات سيجعل الوعود المقدمة من الحكومة أو من النواب للمواطنين "قابلة للتنفيذ".

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل خريطة بإجمالي الأراضي المتاحة على مستوى الجمهورية لكي يمكن استغلالها على النحو الأمثل.

وطالب هشام حسين، بضرورة تحديد الأراضي التي لا يوجد عليها نزاع والعمل على التنسيق بين كافة الوزارات المعنية وعمل خريطة أيضا باحتياجات المواطنين في كل منطقة، تمهيدا لاختيار المشروعات التي سيتم إقامتها على هذه الأراضي.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.