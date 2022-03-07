/683744/بعد-انضمامه-لقوات-مكافحة-الغزو-الروسي-الممثل-الأوكراني-باشا-لي-يلقى-مصرعه

انتشرت أنباء عديدة تفيد بمقتل الفنان الأوكراني الشاب باشا لي، على يد قوات الجيش الروسي، بعدما تمكنت من قصف إربين الواقعة غرب كييف، عن عمر يناهز 33 عام.

دوت الخليجيرصد وفاة الفنان الأوكراني باشا لي بعد انضمامه لقوات مكافحة الغزو الروسي

وكان قد انضم الفنان الأوكراني باشا ليه لقوات مكافحة الجيش الروسي، قبل أيام من وفاته، وانتشرت غير مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان الشاب بملابس الجيش الأوكراني، كان قد شاركها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مؤكدا على أنه على استعداد المقاتلة من أجل أوكرانيا.

معلومات حول الممثل الاوكراني باشا لي

باشا لي هو ممثل كوري الأصل، اكتسب شهرة كبيرة في دبلجة الأعمال السينمائية والأفلام التحريك إلى اللغتين الأوكرانية والروسية بصوته، وقدم عدد هائل من الأعمال الفنية المتنوعة في السينما الأوكرانية والروسية.

أعمال الراحل باشا لي

وكان من أبرز أعمال الفنان الراحل باشا لي عدد من الأفلام التي قام بديلجتها ومنها "الأسد الملك"، و"السنافر" و"بينوكيو" بصوته، وشارك في أفلام عديدة منها The Fight Rules عام 2017، Business as Usual عام 2012.

بداية الحرب الروسية الأوكرانية

الجدير بالذكر أنه نشب في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 24 من شهر فبراير حرب قوية بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا، ونتج عن الحرب تدمير 74 منشأة عسكرية، من بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف عدد الضربات قائلا: "بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، أصبحت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة".. ويشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجو الأوكراني"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.