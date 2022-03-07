أرقام وأهداف محمد شريف مع الاهلي.. تفاصيل

يدخل النادي الأهلي مباراته ضد نظيرة بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام محمد شريف مع الأهلى

فيما خاض محمد شريف 77 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات، سواءً في الدوري المصري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، ونجح في تسجيل 38 هدفًا.

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حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

فاركو ضد الأهلي

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.