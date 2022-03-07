/683739/البرلمان-يوافق-على-منحة-5-ملايين-كرونة-سويدية-لصالح-النقل-الحضري-بإكتوبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

دوت الخليج

البرلمان يوافق على منحة 5 ملايين كرونة سويدية لصالح النقل الحضري بإكتوبر

وتضمنت أهداف الاتفاق، تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية (المشروع).

وتتمثل أهداف هذه الدراسات فيما يلي: 1) تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثراً مباشراً أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات. 2) تحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغيير. 3) وضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض. 4) بناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقاً لخطة خدمة أفضل. 5) إجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.

يعتبر إنشاء المدن الجديدة من أهم السياسات التي تنتهجها الدولة للعمل على امتداد العمران إلى أماكن تستوعب إقامة تجمعات سكنية متكاملة تشمل جميع الأنشطة الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل ربط تلك المدن الجديدة بالعاصمة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات الحالية أهم التحديات التي تواجه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل جعل هذه المدن الجديدة مناطق جذب سكاني تستهدف في المقام الأول تخفيف العبء على المناطق عالية الكثافة التي أصبحت تعاني من عدم استيعابها للزيادة السكانية المضطردة.

النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة.

وتعد مدينة السادس من أكتوبر من مدن الجيل الأول التي أنشئت من أجل تقليل الكثافة السكانية والضغط الذي يقع على عاتق العاصمة المصرية، إلا أنها أصبحت فيما بعد وجهة كل من يريد أن يحظى بحياة اجتماعية مميزة، بمعايير نظم دفع ميسرة للشباب وخاصة المقبلين على الزواج، ومع التوسع العمراني والزيادة السكنية التي شهدتها تلك المدينة أصبح لازما على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على المدن الجديدة – والتي تشمل مدينة السادس من أكتوبر – أن تقوم بتطوير وسائل النقل من وإلى المدينة وربطها بالمحافظة التابعة لها إدارياً وهي محافظة الجيزة.