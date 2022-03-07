شيرين رضا وفيفي عبده يتألقان في دويتو «شغل عالي»

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تألقت الفنانة شيرين رضا وزميتلها الراقصة فيفي عبده، بدويتو غنائي ضمن مسلسلهما الدارمي «شغل عالي»، والذي من المقرر أن يشاركان به في السباق الرمضاني المقبل من عام 2022.

دوت الخليج يرصد نجاحات شيرين رضا وفيفي عبده في مسلسل شغل عالي قبل عرضه في رمضان 2022

وحقق الدويتو الغنائي للفنانة شيرين رضا وفيفي عبده، نجاحات ساحقة لم تكن متوقعة، تصدرت من خلاله شيرين رضا مؤشرات الاكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، وذلك بعدما حققت الغنية أكثر من 30 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أبطال مسلسل شغل عالي

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل «شغل عالي» كلا من فيفي عبدة، شيرين رضا، كريم سرور، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وعدد أخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين فيفي وشيرين وبعض المواقف التي يواجهونها ويتم حلها بطريقة كوميدية.

القناة الناقلة لمسلسل شغل عالي

ومن المقرر طرح مسلسل «شغل عالي» ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 عبر قناة النهار، وسيعلن عن مواعيد عرض العمل خلال الفترة القليلة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما من المقرر أن يعرض أيضا بدون فواصل إعلانية عبر منصة شاهد الالكترونية أو منصة watch it.

فيفي عبده تروج لمسلسل شغل عالي

وسبقو روجت الراقصة فيفي عبده لمسلسل شغل عالي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشرت الإعلان التشويقي الاول للعمل وعلقت عليه: «مسلسل شغل عالي رمضان 2022 إن شاء الله يعحبكم يا رب، فيفي عبدة وشيرين رضا، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل»، وظهرت النجمتين شيرين رضا وفيفي عبده في الفيديو بقولهم: «جاهزين المفاجأة».

من ناحية اخرى، شاركت شيرين رضا في فيلم قمر 14 الذي تدور أحداثه حول عدة أشخاص يمرون بقصة حب، ولكلا منهما قصة مختلفة عن الآخر، ويعانون خلال أحداث العمل وتحدث العديد من الأحداث المثيرة، التي تجعلهم يمرون بظروف عصيبة، ولكنهم يجتمعون على أمرًا واحدًا فقط وهو الحب.

والعمل من بطولة الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد وآخرون، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.