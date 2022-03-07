إخلاء سبيل مُعلمة متهمة بفقأ عين طالب بالغربية

/683734/إخلاء-سبيل-معلمة-متهمة-بفقأ-عين-طالب-بالغربية

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مدرسة الحضانة المتهمة بفقأ عين طفل عمره ٤ سنوات ما تسبب فى إصابته بأنفجار فى مقلة العين، وذلك عقب تنازل الأسرة عن الأتهامات الموجهه ضد المدرسة ، على خلفية جلسات عرفية حضرها كبار أهالى قرية منشأة الأمراء ودفع الفدية المتفق عليها.

وتعود أحداث الواقعة عندما ، اتهم ولى أمر مدرسة فى أحدى الحضانات الخاصة، بالاعتداء على نجله الذى يبلغ عمره ٤ سنوات بالضرب ، ما أدى إلى فقأ عينيه اليسرى وحدوث إصابات بالغة، بقرية منشأة الأمراء التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغا من أيمن توفيق بإصابة نجله " أشرف " يبلغ من العمر ٤ سنوات بانفجار فى العين اليسرى، نتيجة تعرضة للضرب من مدرسة أحدى الحضانات الخاصة بقرية منشأة الأمراء، وتدعى " ص . ح . ال "، فى الخمسينات من العمر وحالته الصحية خطيرة.

معلمة تفقأ عين طفل فى الغربية

وأكد والد الطفل المصاب فى البلاغ، أن المدرسة قامت بضرب نجله على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل لأخر، ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعانى من أنفجار بمقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب ما أدى إلى إحداث جرح تهتكى بالقرنية طوله ١ سم ، وبحاجة لإجراء عملية إصلاح، كلفت إدارة البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم أعداد مأمورية ضبطية للمتهمة ، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، انكرت قيامها بذلك،وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى واعداد تقرير طبي بحالته، واستكمال التحقيقات اللازمة.

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق فى الغربية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التموينيةالمستمرة على الأسواق، لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة التجارية بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.