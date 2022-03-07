/683750/بدأ-العد-التنازلي-كم-يوم-تبقى-على-شهر-رمضان-2022

يتساءل العديد من المسلمين في مختلف بلدان العالم عن الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك 2022، نظرا لتميزه عن باقي الشهور الهجرية الأخري، كما أن صيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقوله تعالي: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة البقرة:185].

دوت الخليج

و كانت قد استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان الأربعاء الماضي، ومن ثم بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم في العالم الإسلامي.

الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2022

وكشف الدكتور محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أول أيام رمضان 2022 التي ستكون بدايته يوم السبت 2 أبريل المقبل، وآخر أيامه لهذا العام يوم الأحد 1 مايو القادم.

فضل شهر رمضان

وشهر رمضان من أفضل شهور السنة عند الله؛ لأنه شهر الصيام والقيام، فضلا عن نزول القرآن الكريم فيه؛ لقوله -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).

والعبادة في شهر رمضان تختلف عن باقي شهور السنة، حيث وعد الله عباده الصائمين بالجنة عند الإكثار من الأعمال الصالحة، فالله تعالي يضاعف الحسنات في رمضان، فالعبد يترك كل شيء لأجل الله، ولذلك جعل الله ثوابه خاصاً به، حيث قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفٍ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي).

وطبقا لإمساكية شهر رمضان 2022، فإنه من المقرر أن ساعات الصيام تتراوح ما بين 14-15 ساعة في اليوم، حيث تكون من أذان الفجر للصلاة في المغرب، و تنخفض فترة الصيام تدريجياً خلال أيام شهر رمضان المبارك حتى نهاية أيام شهر رمضان المبارك وبداية أيام عيد الفطر، والذي يقترب المسلمون من الله عز وجل في هذا الشهر من صلاة وصيام وصلاة التراويح ودعوات الليل والتسبيح.