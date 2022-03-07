/683646/وزيرة-الهجرة-مصر-لم-تسجل-حالة-وفاة-واحدة-من-أبنائها-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الحرب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة قامت بالتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة، بعد ازمة الحرب الروسية الاوكرانية، من اجل مساندة المصريين بالخارج وموافاتهم بالمواد الغذائية لحين الخروج والذي يبلغ عددهم 6000 مصري.

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، والذي يديره النائب طارق الخولي، من أجل بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

وزيرة الهجرة: مصر لم تسجل حالة وفاة واحدة من أبنائها في أوكرانيا منذ بداية الحرب

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم أن المقيم في اوكرانيا وضعه يختلف عن وضع الطالب، ومع ذلك كان هناك رغبة من المقيمين في الرجوع لبلادهم ولكن الطلاب باكملهم كانت رغبتهم الكاملة للرجوع. وتابعت وزيرة الهجرة خلال حديثها أن مصر لم تسجل حالة وفاة واحدة في أوكرانيا منذ بداية الأزمة.

وجهت مكرم الشكر لوزير الداخلية لمرونة التعامل مع حالات الزيجات القادمة من أوكرانيا، بشان تسيير الاجراءات لهم.