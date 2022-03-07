ضربة لمستغلي الأزمات.. "الداخلية" تضبط 112 طن دقيق حجبوا عن التداول بالأسواق

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية، كائنة بمنطقة الخانكة بالقليوبية – ومالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية، كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة).. لقيامهما بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية "الدقيق الأبيض" مجهولة المصدر بقصد حجبها عن البيع والتداول لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. وضبط بحوزتهما (112 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر". تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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