عاجل- التعليم ترد على «الامتحانات التجريبية» لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كشفت الحكومة حقيقة الأنباء التى تم تداولها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022.





أوضحت أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أى منصات امتحانية جديدة أو إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمى من خلال مؤتمر صحفى يتم عقده خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على أن كل المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة، سواء الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط التالى: "moe.gov.eg"، أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" عبر الرابط التالى "www.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).