وزيرة التضامن: نقدم 5 مليارات جنيه دعما نقديا لذوى الإعاقة‎ سنويا

جاء ذلك فى كلمة وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، خلال مشاركتها فى المؤتمر الذى ينظمه المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بعنوان (أثر الرياضة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة) بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية، بحضور وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحى، والمشرف العام على المجلس القومى لذوى الإعاقة الدكتور إيمان كريم.
وأضافت القباج: "أننا قمنا بتوفير مترجمى الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحملنا التكلفة كما نقوم بتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة"، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية فى مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر فى حياة الأشخاص، ولابد أن تدرج فى ثقافة المواطن المصرى.
وتابعت: "لدينا حضانات دامجة لذوى الإعاقة، كما أن الرئيس السيسى وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة، كما أننا على وشك إطلاق الصندوق القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون"، منوهة بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة؛ لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوى الإعاقة؛ حفاظا على حقوقهم.
وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدنى شريك أساسى مع الدولة فى التنمية.
وأكد وزير الشباب والرياضة، دعم ومساندة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لما يقدمه من مجهودات نحو قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدا بأبطال مصر البارالمبيين فى الألعاب الرياضية المختلفة وما حققوه من إنجازات.
وأشار إلى أنه يتم اليوم بالمؤتمر مناقشة واقع الرياضة المتصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة من أجل دعم تعزيز التنمية البشرية، مؤكدا دعم الوزراة لتلك القضية من خلال الاتحادات والتنظيميات الرياضية من أجل الدعم الرياضى للأشخاص ذوى الإعاقة.
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