محافظ الغربية: لا تهاون فى محاربة أنواع الغش التجارى ومحتكرى السلع

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية طارق رحمى، أنه لا تهاون فى مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجارى ومحتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.





وأشاد المحافظ، فى بيان اليوم الإثنين، بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق؛ لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم أنه تم القيام بحملات مكثفة ومستمرة، أسفرت عن ضبط 12.5 طن شكائر دقيق فاخر "72%" محتكره بغرض إنشاء سوق سوداء والتربح غيرالمشروع، كما تم غلق مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص مستخدمة وكرا لتخزين واحتكار السلع الغذائية، إلى جانب ضبط سلع تموينية بقيمة 35 ألف جنيه مجمعة قبل بيعها فى السوق السوداء لدى تجار تموينيين وجمعيتين بأماكن مختلفة بمحافظة الغربية.

وأضاف أنه تم ضبط مطحن ملح يقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص، و1100 كيس ملح به علامات تجارية مقلدة بغرض الغش والتدليس والتربح غير المشروع، وضبط 2.7 طن ملح بدون بيانات ومشتبه فى صلاحيته، و3.5 طن من شكاير الملح مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 250 كجم من السكر التموينى قبل بيعها فى السوق السوداء، و500 عبوة غذائية مختلفة منتهية الصلاحية بأماكن مختلفة، فضلا عن ضبط 1.2 طن دقيق مدعم "82%" قبل بيعه فى السوق السوداء.

وأشار إلى أنه تم تكثيف حملات التفتيش على المخابز، حيث تم ضبط 4 آلاف و300 رغيف خبز مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم تحرير 65 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات، إلى جانب ضبط 32 من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأضاف أنه تم ضبط أيضا جمعيتين و34 بدالا تموينيا يقومون بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وعدم الإعلان عنها، وتحرير 18 محضرا ضد المخابز السياحية والمنشآت التى تقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحريز كافة المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.