/683735/البياضي-يناشد-الحكومة-التركيز-على-تحصيل-الضرائب-من-الأرباح-التجارية-و-حصر-الاقتصاد-الموازي

تحدث النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به الذي يناقشه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين.

دوت الخليج

وقال البياضي : إن الهيئة البرلمانية للحزب توافق على القانون من حيث المبدأ ، إذ ان القانون القديم لم يطرأ عليه تعديلات منذ ١٩٨٢، وجاءت التعديلات لضبط نشاط الوساطة العقارية و التجارية (السمسرة ).

فريدي البياضي يناشد الحكومة التركيز على تحصيل الضرائب من الأرباح التجارية

وناشد البياضي، الحكومة أن تركز على تحصيل الضرائب من الأرباح التجارية و حصر الاقتصاد الموازي بدلاً من التوسع في الضرائب التي تفاجئنا بها وزارة المالية كل فترة و نقوم برفضها لأنها ضرائب على السلع الأساسية و التي يتحملها المواطن البسيط .

تنظيم أعمال الوكالة التجارية

هذا و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.